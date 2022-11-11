В Краснодарском крае снимают более 30 фильмов Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае снимают более 30 фильмов. Об этом сообщили на заседании кинокомиссии региона по вопросам субсидирования производителей фильмов и сериалов.

Всего на Кубани реализуют 34 кинопроекта. В прошлом году в крае сняли 31 фильм – уточняется, что этот показатель растет.

- Несмотря на все трудности и ограничения авиаперелетов, интерес кинокомпаний к производству фильмов и сериалов на территории нашего региона растет. Уверен, что до конца года этот показатель увеличится, - отметил руководитель департамента инвестиций и развития МСП региона Василий Воробьев.

В настоящее время интерес производителей фильмов и сериалов к съемкам на Кубани растет и за счет мер поддержки – например, программы рибейтов. Субсидии помогают возместить часть затрат на реализацию проектов в регионе. В 2022 году на такую поддержку подали 22 заявки. В 2021 году кинопроизводители обращались меньше – было принято 10 заявок.

- Пять организаций кинематографии по шести проектам получили рибейты на общую сумму более 19 миллионов рублей, - отметил Василий Воробьев.

Кроме программы рибейтов, на Кубани планируют создать региональный кинокластер. Уточняется, что это поможет привлечь инвестиции крупных продюсерских компаний, увеличить турпоток и число предприятий, обслуживающих кинопроизводственный комплекс. В том числе в крае появятся дополнительные рабочие места.