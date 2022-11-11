Глава Шовгеновского района Адыгеи ответил на вопросы жителей в прямом эфире

Фото: ЦУР Республики Адыгея

В прямом эфире ЦУР Адыгеи на вопросы местных жителей ответил глава Шовгеновского района Адыгеи Рашид Аутлев. Часто спрашивали о ремонте школ, детских садов и благоустройстве территорий.

- Благоустройство сквера мы уже обсудили с главой поселка Зарево. Проектно-сметная документация уже готова, находится на экспертизе. По поводу ремонта школы в хуторе Тихонов Дукмасовского поселения, ее начнут обновлять в 2023 году, - пояснил Аутлев.

Кроме этого, спикер ответил на вопросы о частых отключениях электроэнергии и назвал основными причинами аварий природные и техногенные явления.