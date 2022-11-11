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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 8:30

Три человека пострадали в ДТП с трактором и двумя иномарками на Кубани

Пострадавших пассажиров госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Обстоятельства аварии устанавливаются Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Три человека пострадали в ДТП с трактором и двумя иномарками на Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Авария произошла накануне, 10 ноября, ближе к 19:15 в Динском районе. Предварительно, 60-летний водитель Volkswagen Jetta превысил скорость и столкнулся с трактором. Тот, в свою очередь, опрокинулся.

От удара легковушку отбросило на «встречку», где машина столкнулась с авто Mitsubishi.

- В результате ДТП пострадали 65-летняя пассажирка автомобиля Volkswagen Jetta и пассажиры автомобиля Mitsubishi - женщины 63 и 68 лет, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по краю.

Пострадавших пассажиров госпитализировали с различными травмами.

- Виновник ДТП не пострадал, - добавили в ГИБДД.