«Неометрия» запустила старт продаж 2-й очереди ЖК «Отражение» в Краснодаре

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

Федеральный девелопер «Неометрия» объявляет о старте продаж квартир во второй очереди жилого комплекса «Отражение» в Краснодаре. Вторая очередь состоит из двух современных зданий (3-й и 4-й литеры) класса «комфорт плюс» высотой 22–23 этажа, где расположены 828 квартир различных планировок.

Проект каждого здания выполнен согласно общей концепции жилого комплекса, где архитектурный облик домов, современные технологии строительства, эргономичные планировки квартир, благоустроенная территория с концептуальным двором и высокий уровень безопасности дополняет развитая инфраструктура для максимального комфорта всей семьи.

Жилой комплекс расположен в районе Западного обхода. Это одна из самых экологически чистых и спокойных локаций Краснодара. Рядом находится вся необходимая инфраструктура, в том числе социальная: детские сады и школы, поликлиники и гипермаркеты, рестораны и кафе, фитнес-клубы и салоны красоты. Благодаря этому владельцы квартир могут экономить время и больше внимания уделять близким людям, важным делам или отдыху. Выгодная локация позволяет быстро добраться до центра города и транспортных магистралей, которые ведут на черноморское побережье.

Фото: федеральный девелопер «Неометрия»

В ЖК «Отражение» реализована уникальная концепция благоустройства и озеленения внутренней территории. Это комфортная и экологичная среда, элементы которой выдержаны в едином стиле, а вся территория – «Страна чудес» – разделена на три тематических пространства: «Театр теней», «Зазеркалье» и «Площадь звуков». Здесь каждый житель комплекса сможет найти для себя развлечение по душе, а дети – развивать творческие способности и креативность. Также во дворе расположен настоящий амфитеатр для просмотров фильмов на свежем воздухе, проведения концертов и домашних праздников.

Для поддержания физической формы и здоровья во дворе ЖК «Отражение» есть полноценная территория спорта. Комплекс с тренажерами, универсальная спортивная площадка для игр в мини-футбол или стритбол, стол для пинг-понга, зона для аэробных занятий и многое другое.

Жилой комплекс «Отражение» — это прекрасная возможность взглянуть на жизнь в Краснодаре совершенно по-новому. Чистый и свежий воздух, обилие зелени вокруг, в том числе и редких растений, помогут ощутить гармонию с окружающей природой и принесут неоценимую пользу для здоровья всей семье. Отдохнуть после тренировок или насыщенного рабочего дня можно в уютных беседках или на бульваре для прогулок, которые находятся на внутренней территории. Все элементы пространства комплекса — ландшафтный дизайн, мощение, малые архитектурные формы — выдержаны в едином стиле с использованием природных материалов – дерева, керамогранита и других.

«Отражение» — это больше чем жилье класса «комфорт плюс»: четыре корпуса переменной высотности с эргономичными планировками, панорамным остеклением, архитектурной подсветкой и уникальным благоустройством пространства внутренней территории, где гармонично сочетаются бульвар со светодиодными шарами, система искусственных холмов с тоннелями внутри, уличные солнечные часы и арт-объекты оптических иллюзий. В этом проекте федеральный девелопер «Неометрия» постарался воплотить самые смелые идеи о доме мечты», — отмечают в пресс-службе компании.

Кроме того, для максимального комфорта жителей в каждом подъезде есть помещения для хранения вещей. Вернувшись с прогулки, детские коляски или велосипеды можно разместить не в квартире или на лестничной площадке, а оставить в специальной зоне на первом этаже. Еще одна особенность жилого комплекса – лапомоечная для домашних животных, благодаря которой в чистоте сохранится не только холл и подъезд, но и сама квартира. Территория жилого комплекса спроектирована без сквозных проездов – ваш двор закрыт от посторонних машин. Гулять по внутренней территории комфортно и безопасно. При этом, на большой парковке по периметру ЖК и в паркинге всегда найдется место для автомобиля.

Дома ЖК «Отражение» возводятся по кирпично-монолитной технологии. Реализация осуществляется по проектному финансированию в соответствии с 214-ФЗ. Общая площадь всех объектов жилого комплекса превышает 120 тысяч кв. м, земельного участка – 4,87 га.