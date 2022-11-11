Расследование продолжается Фото из архива КП

На Кубани экс-главу поселения подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Согласно следствию, мужчина занимал должность главы Атаманского сельского поселения Павловского района. В декабре 2019 года суд одобрил иск прокуратуры – из бюджета поселения направили более 700 тысяч рублей на установку конструкций, которые не позволяют проходить посторонним на объекты водоснабжения.

В 2020 году глава поселения подписал с предприятием договор на выполнение работ. Но конструкции на объектах так и не установили.

- В ходе проверочных мероприятий вскрыто, что работы подрядчиками фактически не выполнялись, а денежные средства оказались потрачены на иные цели. При этом службе судебных приставов-исполнителей были представлены сфальсифицированные документы о выполнении решении суда, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас на бывшего главу поселения заведено уголовное дело.

- Также будет дана уголовно-правовая оценка руководителю предприятия и судебному приставу-исполнителю, - добавили в пресс-службе надзорного органа.