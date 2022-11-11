С выздоровлением за сутки выписаны 87 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 74 новых случая заболевания COVID-19. Самому младшему новому пациенту 9 месяцев, а самому старшему – 85 лет. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получен 21 положительный результат, в Новороссийске - 12, в Горячем Ключе - 4, в Сочи, Красноармейском и Белореченском районах - по 3. По 2 новых случая коронавируса подтвердилось в Успенском, Туапсинском, Темрюкском, Северском, Кореновском, Гулькевичском, Выселковском и Белоглинском муниципалитетах.

- По одному пациенту прибавилось в Армавире, Тихорецком, Славянском, Кущевском, Крымском, Каневском, Калининском, Кавказском, Ейском, Динском, Абинском и Апшеронском районах, - сообщили в региональной оперштабе.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 человек. Тем временем с выздоровлением выписаны 87 пациентов.