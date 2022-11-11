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НовостиОбщество11 ноября 2022 9:07

Минздрав России дополнительно выделит 135 млн рублей на повышение зарплат медикам Адыгеи

Об этом сообщили на совещании Кабмина Адыгеи
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Средняя зарплата медиков вырастет на 2 тысячи рублей

Средняя зарплата медиков вырастет на 2 тысячи рублей

Минздрав России выделит 135 млн рублей Фонду ОМС Адыгеи на повышение зарплат медикам. Об этом сообщили на совещании Кабинета министров Адыгеи.

- Поставил задачу выровнять зарплаты в сфере здравоохранения. Одновременно нужно активизировать работу по легализации «серых» зарплат. Это позволит видеть реальную картину доходов по отраслям и увеличивать зарплаты бюджетников в соответствии с ростом среднего уровня оплаты труда в экономике, - сообщил Мурат Кумпилов.

Средняя зарплата в Адыгее держится в районе 31,4 тысячи рублей. Планируется повысить эту планку до 33,2 тысячи рублей.