Минздрав России дополнительно выделит 135 млн рублей на повышение зарплат медикам Адыгеи

Средняя зарплата медиков вырастет на 2 тысячи рублей

Минздрав России выделит 135 млн рублей Фонду ОМС Адыгеи на повышение зарплат медикам. Об этом сообщили на совещании Кабинета министров Адыгеи.

- Поставил задачу выровнять зарплаты в сфере здравоохранения. Одновременно нужно активизировать работу по легализации «серых» зарплат. Это позволит видеть реальную картину доходов по отраслям и увеличивать зарплаты бюджетников в соответствии с ростом среднего уровня оплаты труда в экономике, - сообщил Мурат Кумпилов.

Средняя зарплата в Адыгее держится в районе 31,4 тысячи рублей. Планируется повысить эту планку до 33,2 тысячи рублей.