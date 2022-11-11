4% опрошенных отметили, что могли бы обойтись без новогодних каникул Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Краснодара назвали идеальную продолжительность новогодних каникул. Результаты опроса в краевом центре озвучили эксперты сервиса SuperJob.

Так, 15% жителей хотели бы увеличить время отдыха. В частности, 6% не отказались бы от 10-13 дней каникул вместо нынешних 9. Еще 9% для праздничного отдыха хватило бы двух недель. Утвержденная продолжительность каникул – 9 дней – устраивает 40% жителей.

Еще 15% опрошенных, наоборот, хватило бы от одного до трех дней. 12% жителей устраивают каникулы периодом от четырех до шести дней. 7% останавливаются на продолжительности 7-8 дней. А 4% новогодний отдых вовсе не нужен – как отмечают опрошенные, они бы могли обойтись без каникул.

Напомним, в Краснодаре, как и по всему краю, отменены массовые новогодние гулянья и фейерверки. В городах и районах региона улицы, парки и площади украсят прошлогодними декорациями. Жителей призывают провести праздник вместе с родными и близкими.