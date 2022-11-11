Суд взыскал с мэрии Сочи 100 тысяч рублей за укус ребенка бродячей собакой

После нападения собаки ребенок находился в больнице на лечении. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральный районный суд Сочи с заявлением обратилась женщина. По словам истца, летом 2020 года в садоводческой организации Сигнал» села Прогресс на ее 11-летнего сына напала бездомная собака. Пес укусил мальчика за ухо. В результате повредилась ушная раковина. После нападения собаки ребенок находился в больнице на лечении.

- Истец обращалась к ответчику с заявлением о компенсации морального вреда за счет казны муниципального образования, однако ответчик данное заявление оставил без внимания, после чего женщина обратилась в суд, - рассказали в пресс-службе судов Краснодарского края.

Рассмотрев материалы дела, суд удовлетворил требования матери 11-летнего мальчика. С администрации муниципального образования в пользу истца в счет компенсации морального вреда взыскано 100 тысяч рублей.

Ответчик пытался обжаловать решение в Краснодарском краевом суде. Однако коллегия по гражданским делам оставила все без изменений. Решение вступило в законную силу.