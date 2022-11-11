Минприроды России отметило проект по сохранению каштана в Сочи

В нацпарке активно восстанавливают каштановые леса. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Калуге состоялся восьмой Международный слет «Друзей Заповедных островов». Минприроды России отметило проекта по сохранению каштана в Сочи.

- Проект включал в себя организацию открытых уроков, мастер-классов, круглых столов и семинаров, которые привлекли внимание общественности к практической природоохранной работе по сохранению ценной аборигенной породы, - рассказали в пресс-службе нацпарка Сочи.

К слову, каштан является одной из лесообразующих пород парка. Дерево кормит многих животных. А для человека из каштана делают вкусный мед с целебными качествами.

В нацпарке активно восстанавливают каштановые леса. На территории 13 участковых лесничеств организованы временные питомники. Программа восстановления каштана рассчитана до 2030 года.