В Красногвардейском районе Адыгеи завершили капремонт Дома культуры

Фото: Минкульт Адыгеи

В ауле Адамий Красногвардейского района Адыгея завершили капитальный ремонт здания Дома культуры. Там установили новые двери и окна, поменяли систему отопления и водоснабжения, заменили кровлю, а также выполнили внутренние отделочные работы.

- Для улучшения материально-технической базы Адамийского сельского Дома культуры в ближайшее время закупят световое и звуковое оборудование, механику сцену, комфортабельные кресла и украшения для зрительного зала, - сообщили в минкультуры Адыгеи.

В 2021 году по нацпроекту обновили ДК в селе Вольном Кошехабльского района и в поселке Прикубанском Тахтамукайского района. В 2022 году был запланирован капремонт четырех сельских домов культуры – в ауле Хаштук Тахтамукайского района, станице Келермесской Гиагинского района, поселке Победа Майкопского района и ауле Адамий.