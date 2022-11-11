В Краснодаре осудят застройщика за обман дольщиков на 112 млн рублей

Всего пострадали 187 жителей края и других регионов Фото из архива КП

В Краснодаре осудят застройщика за обман дольщиков на 112 миллионов рублей. Расследование завершено, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Застройщик – житель Новочеркасска – с 2017 по 2020 год заключил договоры с дольщиками на строительство двух домов в Краснодаре. Одну из многоэтажек построили с нарушениями. Как оказалось, застройщику выдали разрешение на дом вместимостью в восемь квартир. Но на самом деле в возведенной многоэтажке их насчитывалось 60.

Ко второму дому застройщик так и не приступил, хотя дольщики передали деньги. Всего пострадали 187 жителей Краснодарского края и других регионов, лишившись более 112 миллионов рублей.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Прикубанский районный суд города Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.