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НовостиОбщество11 ноября 2022 10:16

Авиакомпании запустят чартеры из Сочи в Дубай с 24 ноября

Полеты будут осуществляться два раза в неделю
Ангелина НАЗАРЧУК
Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов.

Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов.

Фото: Олег УМАРОВ

Авиакомпании планируют запустить чартер из Сочи в Дубай. Полеты будут осуществлять AZUR air.

- Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов. Точное расписание просим уточнять у туроператоров, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.

По предварительным данным, из Москвы полеты будут осуществлять три раза в неделю. Чартеры из столицы России запустят с 22 ноября. А из Сочи самолеты полетят с 24 ноября. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.