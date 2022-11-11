Авиакомпании запустят чартеры из Сочи в Дубай с 24 ноября

Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов.
Фото: Олег УМАРОВ
Авиакомпании планируют запустить чартер из Сочи в Дубай. Полеты будут осуществлять AZUR air.
- Рейсы в Дубай планируются из Москвы и ряда городов. Точное расписание просим уточнять у туроператоров, - рассказали в пресс-службе авиакомпании.
По предварительным данным, из Москвы полеты будут осуществлять три раза в неделю. Чартеры из столицы России запустят с 22 ноября. А из Сочи самолеты полетят с 24 ноября. Полеты будут осуществляться два раза в неделю.