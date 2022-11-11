В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб Фото: пресс-служба УМВД Краснодара

В Краснодаре закрыли подпольный игорный клуб. Об этом сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Подпольное заведение работало в нежилом помещении по улице Российской. Организаторы установили здесь оборудование и принимали посетителей. Во время проверки полицейские застали в клубе сотрудников и игроков.

- При осмотре помещения изъяты игровое оборудование, а также другие предметы и документы, подтверждающие осуществление нелегальной игорной деятельности, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Уточняется, что материалы проверки передадут в следственные органы для принятия процессуального решения.