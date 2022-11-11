Проект будущего учреждения Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре начали строить школу на 1550 мест по улице Героя Яцкова. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале.

Сейчас специалисты готовят участок к обустройству котлована.

- Знаю, что это очень долгожданный объект для жителей Губернского и прилегающих микрорайонов. Самое важное, что объект поможет разгрузить уже действующую 102-ю школу, куда в этом году не смогли принять всех желающих. Конечно, дети должны ходить на уроки пешком. И мы нацелены на создание таких условий, - отметил мэр Краснодара.

Ввести учреждение в эксплуатацию планируют уже в 2024 году. Всего в Краснодаре строят 57 соцобъектов - 18 школ, 36 детсадов, спорткомплекс и два медучреждения.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре одобрили проект школы на 1550 мест по улице Григория Пономаренко. Документация прошла госэкспертизу.