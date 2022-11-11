Кубань на международной выставке представит 40 видов сельхозтехники Фото: admkrai.krasnodar.ru

Кубань на международной выставке представит 40 видов сельхозтехники. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Выставка «ЮГАГРО 2022» пройдет в Краснодаре с 22 по 25 ноября. 27 предприятий из краевого центра, Кореновского, Староминского и других районов региона представят оборудование, материалы для производства и переработки растениеводческой продукции.

- В этом году предприятия продемонстрируют новые образцы почвообрабатывающей техники, опрыскивателей, разбрасывателей удобрений и другой продукции для агропромышленного комплекса, - сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Уточняется, что технику разместят на открытой площадке вблизи выставочного центра и в павильоне №3.

Всего участниками выставки станут более 600 российских и иностранных предприятий из 11 стран ближнего и дальнего зарубежья. Из них свыше 160 производств представят продукцию впервые.