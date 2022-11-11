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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:39

Сочи стал центром для молодых инноваторов России

Более 50 инноваторов представят инвесторам свои стартап-проекты
Ангелина НАЗАРЧУК
Госучреждения разработали специальные программы, которые проходят студенты со всех городов России. Фото: администрация Сочи

Госучреждения разработали специальные программы, которые проходят студенты со всех городов России. Фото: администрация Сочи

Сочи стал центром подготовки для молодых инноваторов России. Сочинский госуниверситет помогает начинающим предпринимателям осуществлять свои проекты. Госучреждения разработали специальные программы, которые проходят студенты со всех городов России.

- В 2020 и 2021 году были успешно проведены большие акселерационные программы для молодых предпринимателей Краснодарского края. В этом году проект вышел на федеральный уровень. Университет стал своеобразной кузницей инноваторов, – рассказал исполняющий обязанности ректора Сочинского госуниверситета Игорь Гайдамашко.

К слову, в Сочи будет проходить международный форум молодых предпринимателей с 8 по 9 декабря. В мероприятии будут участвовать более 50 молодых инноваторов. Начинающие предприниматели покажут свои стартап-проекты экспертам и инвесторам.