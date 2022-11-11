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НовостиОбщество11 ноября 2022 11:51

В Адлерском районе Сочи мэрия выявила очередной самострой

Материалы готовятся для передачи в суд
Ангелина НАЗАРЧУК
Хозяин участка не предупреждал о строительстве объекта. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

Хозяин участка не предупреждал о строительстве объекта. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

В Сочи продолжаются рейды по выявлению объектов самовольного строительства. Администрация курорта обнаружила очередной самострой в Адлерском районе.

- Объект выявлен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0404006:10267, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

К слову, хозяин участка не предупреждал о строительстве объекта. Соответствующие документы администрации не поступали. Материалы готовятся для передачи в суд.