В Адлерском районе Сочи мэрия выявила очередной самострой

Хозяин участка не предупреждал о строительстве объекта. Фото: https://t.me/zemkontlosochi

В Сочи продолжаются рейды по выявлению объектов самовольного строительства. Администрация курорта обнаружила очередной самострой в Адлерском районе.

- Объект выявлен на земельном участке с кадастровым номером 23:49:0404006:10267, - сообщили в пресс-службе управления муниципального земельного контроля администрации Сочи.

К слову, хозяин участка не предупреждал о строительстве объекта. Соответствующие документы администрации не поступали. Материалы готовятся для передачи в суд.