Мужчина не удержал равновесие и упал на трамвайные пути Фото:@tipichkras

Появилось фото мужчины, упавшего под проезжающий трамвай в Краснодаре. Снимки опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Напомним, все произошло на остановке «Восточное трамвайное депо» по улице Ставропольской. Нетрезвый мужчина не удержал равновесие и упал на рельсы. В этот момент к остановке подъезжал трамвай.

На снимке видно, как мужчину зажало между вагоном и платформой. К счастью, упавший прохожий выжил. С места происшествия его сразу доставили в больницу.