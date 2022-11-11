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НовостиПроисшествия11 ноября 2022 11:52

Появилось фото мужчины, упавшего под проезжающий трамвай в Краснодаре

Его госпитализировали
Светлана ОВДЕЙ
Мужчина не удержал равновесие и упал на трамвайные пути Фото:@tipichkras

Мужчина не удержал равновесие и упал на трамвайные пути Фото:@tipichkras

Появилось фото мужчины, упавшего под проезжающий трамвай в Краснодаре. Снимки опубликовали в социальных сетях очевидцы.

Напомним, все произошло на остановке «Восточное трамвайное депо» по улице Ставропольской. Нетрезвый мужчина не удержал равновесие и упал на рельсы. В этот момент к остановке подъезжал трамвай.

На снимке видно, как мужчину зажало между вагоном и платформой. К счастью, упавший прохожий выжил. С места происшествия его сразу доставили в больницу.