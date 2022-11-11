В Краснодаре на 70% отремонтировали улицу Новороссийскую Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре на 70% отремонтировали улицу Новороссийскую. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Специалисты ремонтируют участки от улицы Симферопольской до путепровода по улице Северной и от улицы им. Шевченко до улицы им. Вишняковой. Всего здесь обновят более пяти километров дороги.

- Дорожники стараются завершить работы максимально оперативно. Сейчас на Новороссийской укладывают щебеночно-мастичный асфальтобетон, - рассказал и.о. директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Евгений Беляков.

После ремонта на участках нанесут новую разметку и установят знаки.

Напомним, в краевом центре также продолжают обновлять улицы им. Власова, им. Котовского и Фрунзе. А на участке улицы Юннатов дорожники завершают работы.