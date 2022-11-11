Жителю Кубани дали 14,5 лет тюрьмы за рассылку детям интимных сообщений и фотографий

Мужчина рассылал детям интимные снимки и сообщения Фото из архива КП

Жителя Кубани осудили за рассылку детям интимных сообщений и фотографий. Мужчине назначили 14,5 лет тюрьмы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

34-летний житель Курганинска развращал несовершеннолетних. Как оказалось, мужчина рассылал детям интимные фотографии и сообщения.

- Также фигурант с использованием Интернета приобретал и распространял материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В суде мужчина вину не признал. Но собранные доказательства говорили об обратном.

- Суд признал мужчину виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.