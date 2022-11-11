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НовостиОбщество11 ноября 2022 13:13

В Сочи открыли новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии

В ПВД созданы все условия для проживания
Ангелина НАЗАРЧУК
Генерал армии Виктор Золотов открыл новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Сочи. Фото: https://t.me/RosgvardOfficial

Генерал армии Виктор Золотов открыл новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Сочи. Фото: https://t.me/RosgvardOfficial

В Сочи открыли новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На Красной Поляне создали все условия для комфортного проживания, тренировок, отдыха и несения службы.

- Генерал армии Виктор Золотов открыл новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Сочи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

К слову, с начала 2022 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 76 военных объектов. Директор Росгрвадии, генерал армиии Виктор Золотов вручит награды сотрудникам ведомства, которые отличились во время спецоперации.