Генерал армии Виктор Золотов открыл новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Сочи. Фото: https://t.me/RosgvardOfficial

В Сочи открыли новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии. На Красной Поляне создали все условия для комфортного проживания, тренировок, отдыха и несения службы.

- Генерал армии Виктор Золотов открыл новый пункт временной дислокации военнослужащих и сотрудников Росгвардии в Сочи, - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

К слову, с начала 2022 года в Краснодарском крае ввели в эксплуатацию 76 военных объектов. Директор Росгрвадии, генерал армиии Виктор Золотов вручит награды сотрудникам ведомства, которые отличились во время спецоперации.