Туманы опустятся на регион Фото: Галина КОПЫЛОВА

Жителей Кубани предупредили о туманах в выходные. Белая пелена окутает регион, местами ухудшая видимость до 50 метров. Об этом сообщили в краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Тем временем осадки в крае не прогнозируют. Небольшой дождь возможен на участке от Джубги до Магри вечером 13 ноября.

- Температурный фон в выходные дни существенно не изменится. Отрицательные или около 0 градусов значения температуры воздуха ночью будут фиксироваться только в предгорных и горных районах, - сообщили синоптики.

Так, в субботу, 12 ноября, столбики термометром поднимутся до +10 градусов, а при прояснении - до +15, в горах – до +9. 13 ноября воздух прогреется до +14 градусов, а в горной местности – до +11.

На Черноморском побережье в выходные термометры покажут +17.

- В субботу ожидаются отдельные порывы ветра до 12 м/с, на Черноморском побережье - до 14 м/с. В воскресенье в отдельных районах порывы достигнут 15-18 м/с, на участке Анапа-Геленджик - 12-14 м/с, - добавили в краснодарском ЦГМС.