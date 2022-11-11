В Краснодаре наградили победителей и лауреатов конкурса «Триумф» Фото: Юлия Семенченко

На Кубани наградили победителей и лауреатов конкурса «Триумф». Шестой год он проводится изданием «Юг Times» при поддержке Общественной палаты региона.

К участию в конкурсе приглашают представителей деловой среды, общественной жизни и различных профессиональных сфер. На церемонии награждения озвучили имена победителей и лауреатов в номинациях «Триумф-дебют», а также триумф в beauty-сфере, IT-сфере, PR, общественной жизни, сфере гостеприимства, предпринимательстве, недвижимости и строительстве.

Награды также вручили участникам, победившим в номинациях триумфа в финансовой сфере, медиа, отраслях культуры, образования, медицинского бизнеса, медицины и управления.

А главный приз конкурса завоевал главврач Краевой клинической больницы № 2, врач высшей квалификационной категории по специальности «Эндоскопия» Сергей Габриэль.