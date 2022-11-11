Завод Тимашевска по нацпроекту оптимизирует производство

Завод производит корма и премиксы для сельскохозяйственных животных, страусов и фазанов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Завод Тимашевска оптимизирует производство. Предприятие присоединилось к нацпроекту «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На производстве кормов и премиксов для сельскохозяйственных животных, страусов и фазанов обучат сотрудников, определят нуждающиеся в улучшении места и найдут резервы для повышения эффективности.

- Затем предприятие сможет тиражировать этот опыт и на другие участки производства, - отметили в пресс-службе региональной администрации.

В настоящее время завод Тимашевска – один из лидеров на рынке кормовых добавок юга страны.