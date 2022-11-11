В Ушаковке начинается масштабное строительство нового Технопарка

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

Технопарк для инженерной подготовки плавсостава, работников береговой инфраструктуры флота и профессионального обучения появится в Государственном морском университете им. адмирала Ф. Ф. Ушакова уже через два года. Этому предшествовала долгая, кропотливая подготовка. На осуществление технологически сложного проекта было выделено около 860 млн рублей по программе «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

Курсанты и преподаватели уже успели по достоинству оценить суперсовременный учебно-лабораторный комплекс «Юг», начавший работу на базе вуза в 2020 году. Теперь в ближайших планах – новый уникальный комплекс.

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

- Университет приступает к реализации следующей фазы своей стратегии развития – повышение качества образования. Поэтому мы и создаем новый Технопарк. Это корпус для лабораторных работ, где ребята первых трех курсов будут получать знания по такой наглядной и такой интенсивной технологии, что позволит кардинально сменить качество образования, - отмечает Сергей Кондратьев, ректор ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова.

Новый Технопарк – это 4000 квадратных метров самых современных инструментов для обучения будущих специалистов, включая 11 специализированных лабораторий. Отдельная аудитория, оснащенная, в том числе средствами 3D печати, отведена под моделирование судов. В процессах обучения будет широко использоваться информационное и телекоммуникационное оборудование последнего поколения.

Корпуса Технопарка примкнут к уже функционирующему комплексу «Юг», создав единую огромную учебно-лабораторную площадку, оборудованную по последнему слову техники. Строительство планируется завершить в 2024 году.