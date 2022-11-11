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НовостиОбщество11 ноября 2022 14:42

В Краснодарском крае временно запретят использование беспилотников

В регионе подготовят проект нормативного правового акта
Светлана ОВДЕЙ
В Краснодарском крае временно запретят использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае временно запретят использование беспилотников Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарском крае временно запретят использование беспилотников. Вопрос обсудили на совещании регионального Министерства ГО и ЧС по дополнительным мерам обеспечения безопасности на ряде объектов.

- Приняты решения о подготовке проекта нормативного правового акта о временном запрете на использование беспилотных летательных аппаратов на территории края и по организации комплекса мероприятий для обеспечения защищенности некоторых объектов, - сообщили в пресс-службе ведомства.