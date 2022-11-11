В Адыгее мужчина убил жену и выбросил тело в реку

Задержанный мужчина во всем признался Фото: пресс-служба СУ СК РФ по республике Адыгея

Житель Адыгеи убил жену и выбросил тело в реку. Мужчине предъявлено обвинение, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ республики.

Трагедия произошла в доме супругов в поселке Каменномостском Майкопского района. По данным следствия, 50-летний мужчина поссорился с женой на почве ревности и начал бить ее руками и ногами. Удары были такой силы, что женщина позже скончалась.

Тем временем мужчина, поняв, что убил супругу, решил избавиться от ее тела.

- Обвиняемый на своем автомобиле «Газель» вывез тело на берег реки Белой и выбросил его в русло реки, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по республике Адыгея.

Родственникам мужчина рассказал, что его жена бесследно исчезло. Но правда вскрылась на следующий день после убийства – тело женщины на берегу реки нашли жители поселка. Задержанный супруг убитой женщины во всем признался.

- В ходе допроса и проверки показаний на месте злоумышленник подробно рассказал об обстоятельствах нанесения ударов супруге и показал на берегу реки место, куда он выбросил тело, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас мужчина находится в заключении под стражей. Расследование дела продолжается.