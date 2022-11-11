Вениамин Кондратьев встретился с Левоном Минасяном. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Губернатор Кубани встретился с генконсулом Армении. Вениамин Кондратьев и Левон Минасян обсудили перспективы сотрудничества. Встреча прошла в Краснодаре.

- Дипломатическим отношениям между Россией и Арменией в этом году исполнилось 30 лет. Между нашими народами существуют прочные связи. Они опираются на многовековые традиции дружбы и добрососедства. В Краснодарском крае одна из самих больших армянских общин в стране. Это более 340 тысяч человек, - сообщил Вениамин Кондратьев.

Уточняется, что внешнеторговый оборот Кубани с Арменией вырос почти на 15% по итогам 2021 года. Он превысил 111 миллионов долларов.