В Краснодаре собрали гуманитарный груз для мобилизованных. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани СМИ собрали гуманитарный груз для мобилизованных. В скором времени бойцы получат 57 пар сапог, 90 спальных мешков и 100 балаклав.

- В сборе средств и приобретении участвовали ГУП КК «Новое телевидение Кубани», НАО «Печатный двор Кубани», Российская газета, ГУП ГИК «Кубанские Новости». Также Комсомольская правда, РБК, Южный дом прессы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Утепленные сапоги, теплые спальные мешки и балаклавы получат жители Краснодарского края, которых призвали в ВС РФ по мобилизации для участия в специальной военной операции.