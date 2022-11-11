В Сочи приступили к восстановлению оползневых участков дороги. Фото: пресс-служба администрации Сочи.

В Сочи начали восстанавливать оползневые участки дороги на улице Джапаридзе. Сразу три отрезка на дороге, которая ведет к Ореховым водопадам, начали разрушаться. На данный момент там действует режим ЧС.

- Аварийно-восстановительные работы ведутся на нескольких улицах города. Подрядчики ремонтируют дорогу по улице Джапаридзе и на пяти участках в районе села Нижняя Шиловка. Также работы ведутся на Новороссийском шоссе в районе санатория «Мыс Видный» и санатория «Победа»», - сообщил глава департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

Уточняется, что на дорогах в Сочи до конца года выполнят диагностику оползневых участков. Ее результаты определят необходимость строительства новых и очередности ремонта существующих защитных сооружений.