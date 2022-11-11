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НовостиОбщество11 ноября 2022 17:07

В Сочи под строительство социальных объектов определили 48 участков

Всего на курорте на эти цели найдено около 1,5 тысяч земель
Мария ЧАЛАЯ
В Сочи определили 48 участков под строительство социальных объектов

В Сочи определили 48 участков под строительство социальных объектов

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сочи под строительство социальных объектов определили 48 участков. Работы провели в рамках Генерального плана развития курорта.

- Нашей стратегической задачей является вводить минимум по одному социальному объекту в каждом из четырех районов города ежегодно. Все отрасли должны до конца года сформировать четкий план о том, где и что требуется построить для наших сочинцев в ближайшее десятилетие, - сообщил глава Сочи Алексей Копайгородский.

Уточняется что всего на курорте под возведение социальных объектов определили около 1,5 тысяч земель. Специалисты определяют геологические особенности территории. А также способы подключения потенциальных строений к городским коммуникациям.