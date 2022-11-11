В Сочи задержали нарушителя общественного порядка. Фото: МВД России по Краснодарскому краю.

В Сочи задержали 73-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Инцидент произошел недалеко от общеобразовательного учреждения в поселке Красная воля.

- Сотрудник охраны увидел мужчину с охотничьим ружьем. Он отнял у пенсионера ружье и в этот момент случайно произошел выстрел в воздух. После этого нарушитель сел в свою машину и уехал, - сообщили в МВД России по Краснодарскому краю.

Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.