Узнали, где будут отключения света в Сочи 12, 13, 14 и 15 ноября 2022 года

В Сочи отключат свет

В Сочи 12, 13, 14 и 15 ноября не будет света на десятках улиц. Электроэнергию отключат из-за плановых работ на несколько часов с 7:00 до 19:00.

- 12 ноября света не будет на улицах: Орджоникидзе 9,10,10а, Восточная, Виноградная, Леселидзе, Джапаридзе. Также в переулке Виноградный, в СТ «Лесные поляны», на улицах Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Зеленая, Ивановская, Добровольская, Лавровая. В селе Ермоловка и санатории имени «Мориса Тореза».

13 ноября электричество отключат на улицах Комарова, Нагуляна, Петровская, Ученическая, Лимонная. Также частично на улицах Леселидзе, Джапаридзе и в СТ «Лесные поляны».

14 ноября света не будет на улицах Нагуляна, Комарова, Петровская, Ученическая, Лимонная, Целинная, Фундучная. Кроме того, отключения пройдут в селе Алексеевское, переулках Калиновый, Ахунский, Юбилейный, на улицах Измайловская и СТ «Калина». Света не будет в селах Марьино, Татьяновка, ауле Тхагапш. Также в поселках Нижняя Хобза, Сергей-Поле, Третья Рота, Верхнерусское лоо, Харциз Первый, Харциз Второй, Отрадное, Солох-аул, Уч-Дере, Вардане и Лазаревское.

15 ноября электроэнергию отключат в поселке Лазаревское на улицах Изумрудная, Родниковая. В поселках Лазаревское на улицах Калараш и Энтузиастов. В селе Барановка на улицах Барановское шоссе, Золотая, Липовая, Братьев Аракелян, Старокубанская, Античная, Комсомольская, Грибоедова 13а, Пионерская, Короткая 2,2а,4а, Серафимовича, в переулках Родниковый и Юбилейный, в СТ "Калина".