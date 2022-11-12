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НовостиОбщество12 ноября 2022 4:00

В Майкопе пройдут ярмарки выходного дня 12 и 13 ноября

Они будут работать с 7:00 до 14:00
Мария ЧАЛАЯ
В Майкопе пройдут ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе пройдут ярмарки выходного дня. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе пройдут ярмарки выходного дня 12 и 13 ноября. В субботу торговые ряды будут работать по улице Советской от улицы Победы до переулка Красноармейского. Также площадки откроют на улице Димитрова от Чкалова до Юннатов.

- Жители и гости республики смогут купить продукты с 7:00 до 14:00. На ярмарке представят кондитерские изделия, плодоовощную продукцию, промышленные товары и многое другое по сниженным ценам, - сообщили мэрии Майкова.

Уточняется, что в воскресенье будет работать только площадка по улице Советской.