Что произошло в ночь на 12 ноября в Краснодарском крае

Последние новости на 12 ноября в Краснодарском крае

В Сочи задержали 73-летнего мужчину, который выстрелил в воздух из охотничьего ружья. Инцидент произошел недалеко от общеобразовательного учреждения в поселке Красная воля.

Второклассницу покусала стая собак на территории лицея в Краснодаре. В мэрии сообщили, что специалисты получили заявку на отлов животных.

Известный блогер из Анапы рассказал, что происходит в зоне спецоперации. Юрий Озаровский отправился с гуманитарной миссией для бойцов.

В Краснодаре мужчина упал с остановки под проезжающий трамвай, его госпитализировали. Случай произошел днем 11 ноября по улице Ставропольской.

Что происходит на автомобильном рынке Краснодарского края. Ценник только растет, а продажи рухнули.

Михаил Галустян сделал откровенное признание перед премьерой нового сериала о Геленджике. Актер снялся в продолжении комедии об отдыхе на курортах Краснодарского края вместе с Демисом Карибидисом и Павлом Майковым.