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НовостиОбщество12 ноября 2022 5:43

На Кубани больше 11 дней разыскивают пропавшего мужчину

Он может находиться в Кавказском районе
Мария ЧАЛАЯ
В Кропоткине пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Кропоткине пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

В Кропоткине разыскивают пропавшего 82-летнего мужчину. О его местонахождение ничего неизвестно больше 11 дней.

- Пенсионер небольшого роста – 163 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые, с залысинами волосы и зеленые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

На момент пропажи мужчина был одет в синюю куртку, красную рубашку в клетку, светло-коричневые брюки. Также на нем были кроссовки светло-зеленого цвета и черная шапка.