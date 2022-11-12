12 ноября работают все ярмарки выходного дня. Фото: krd.ru

В Краснодаре работают все ярмарки выходного дня. Они открыты с 08:00 до 15:00. На торговых площадках можно приобрести продукцию по ценам местных производителей.

- В ярмарках принимают участие около 600 сельхозпроизводителей. Они привезли 90 тонн сельхозпродуктов, которые вырастили и произвели в Краснодарском крае. на площадках люди могут купить свежие сезонные овощи и фрукты, молочную продукцию, хлебобулочные изделия, мед, мясные деликатесы, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Ярмарки можно посетить ну улицах: им. Архитектора Ишунина, Уральская, Восточно-Кругликовская, Бургасская, Одесская, им. Евдокии Бершанской. Также Буденного, Героя Яцкова, Дзержинского и Каляева.