В Адыгее победителей международного литературного конкурса наградят 17 ноября

В Адыгее наградят победителей международного литературного конкурса. Фото: пресс-служба АГУ

В Адыгее победителей Международного литературного конкурса произведений для детей имени Киримизе Жанэ наградят 17 ноября. Торжественная церемония состоится в зале АГУ.

- Конкурсанты подавали заявки на участие с 1 июня по 1 сентября 2022 года. Работы принимались в трех основных номинациях. Это переводы произведений с адыгейского литературного языка на русский и с русского языка на адыгейский литературный. Также иллюстрации произведений для детей, проза и поэзия на адыгейском литературном и русском языках, - сообщили в пресс-службе АГУ.

Уточняется, что на рассмотрение жюри поступило 623 заявки от авторов из 5 стран мира и 35 регионов России.