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НовостиОбщество12 ноября 2022 7:23

На Кубани нашли пропавшего в лесу мужчину

Он ушел из дома 11 октября
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани нашли пропавшего в лесу 70-летнего мужчину. Он ушел из поселка Кутаис Горячеключевского района и больше суток не возвращался домой.

- Мужчина высокого роста – 180 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В лес мужчина пошел в синей жилетке, темно-зеленой кофте с капюшоном, синих штанах с белыми лампасами. Также на нем были черные кроссовки и кепка синего цвета.