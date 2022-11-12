На Кубани нашли пропавшего в лесу мужчину

На Кубани пропал мужчина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани нашли пропавшего в лесу 70-летнего мужчину. Он ушел из поселка Кутаис Горячеключевского района и больше суток не возвращался домой.

- Мужчина высокого роста – 180 сантиметров и худощавого телосложения. У него седые волосы и серые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

В лес мужчина пошел в синей жилетке, темно-зеленой кофте с капюшоном, синих штанах с белыми лампасами. Также на нем были черные кроссовки и кепка синего цвета.