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НовостиОбщество12 ноября 2022 7:49

КТК восстановил работу одного из причалов в Новороссийске

Его ввели в эксплуатацию
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
Фото: cpc-online.ru

Фото: cpc-online.ru

Работы по замене танка плавучести на первом выносном причальном устройстве на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума завершены.

- Один из причалов КТК восстановил свою работу. В настоящее время уже идет погрузка первого танкер, - сообщил гендиректор КТК Николай Горбань.

Уже начаты подготовительные работы на ВПУ-2. С учетом того, что ремонт ВПУ-1 занял достаточно продолжительное время из погоды, прогнозировать сроки восстановления второго причала на морском терминале не стали.

В конце августа Каспийский трубопроводный консорциум сообщал, что временно вывел из эксплуатации два выносных причальных устройства под Новороссийском из-за повреждений. Отгрузка нефти производилась только через ВПУ-3.