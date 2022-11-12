В Тимашевском районе в ДТП с двумя КамАЗами погиб 1 человек

Фото: ГИБДД по краю

Вечером 11 ноября случилось ДТП на трассе Краснодар — Ейск. В Тимашевском районе столкнулись два КамАЗа, еще один грузовик и легковушка, виновник аварии погиб на месте.

- Авария произошла 11 ноября около 18:45 на 70-м километре автодороги. Водитель КамАЗа с прицепом ехал в сторону Тимашевска и выехал на встречку, где лоб в лоб столкнулся с другим КамАЗом. Кроме, того участниками ДТП стали «Рено Премиум» с прицепом и легковой автомобиль Hyundai, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Один человек погиб на месте от полученных травм. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.