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НовостиЗдоровье12 ноября 2022 9:14

На Кубани за сутки выявили 53 новых случая заболевания COVID-19

Среди заболевших насчитывается двое детей
Мария ЧАЛАЯ
На Кубани заразились коронавирусом 53 человека

На Кубани заразились коронавирусом 53 человека

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На Кубани за сутки выявили 53 новых случая заболевания COVID-19. Среди заболевших 30 мужчин и 23 женщины. Среди них двое детей.

- В Краснодаре коронавирусом заболели 17 человек. В Новороссийске – 5. В Абинском, Каневском и Тимашевском районах по 3 новых случая. В Геленджике, Армавире, Горячем Ключе, а также Павловском, Динском и Ейском районах по 2, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Сочи, Новокубанском, Белоглинском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском, Кущевском, Тихорецком, Тбилисском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах по 1 новому заболевшему пациенту.

Самому старшему пациенту 94 года, самому младшему – один месяц.