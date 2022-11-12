Фонд «Добро и дело» провел аукцион. Фото: инфоповод.

Краснодарский фонд провел аукцион в помощь жителей новых регионов РФ. Благотворительный вечер прошел в Москве. Вырученные средства пойдут на поддержку беженцев Донбасса, жителей освобожденных территорий и бойцов ВС РФ. Также добровольцев и журналистов, которые работают в зоне проведения СВО.

- Сейчас военнослужащие нуждаются в термобелье, обмундировании и хороших спальных мешках. Мирным жителям также необходима теплая одежда и одеяла. Мы привозим людям продукты питания. Это сгущенка, тушенка, макароны, крупы, сладости, сахар, - сообщила руководитель фонда «Добро и дело» Анна Артемьева.

Уточняется, что привозят и стандартные аптечки. При необходимости, каждому человеку достают специальные лекарства и передают их.