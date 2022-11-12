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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:09

На Кубани спасатели помогли обезвредить снаряд времен Великой Отечественной войны

Его нашли в поселке Знаменском
Мария ЧАЛАЯ
Фото: Александр Райко/krd.ru

Фото: Александр Райко/krd.ru

На Кубани спасатели помогли обезвредить снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли во время земельных работ в поселке Знаменском. Территорию опасного участка оцепили. Сотрудники муниципальной Службы спасения дежурили на месте до прибытия саперов.

- За прошедшую неделю специалисты выполнили 49 выездов. Они потушили восемь пожаров и оказали помощь в ликвидации последствий трех ДТП, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что спасатели провели ряд мероприятий на тему пожарной безопасности. Также они участвовали в учениях и показных мероприятиях.