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На Кубани спасатели помогли обезвредить снаряд времен Великой Отечественной войны. Его нашли во время земельных работ в поселке Знаменском. Территорию опасного участка оцепили. Сотрудники муниципальной Службы спасения дежурили на месте до прибытия саперов.

- За прошедшую неделю специалисты выполнили 49 выездов. Они потушили восемь пожаров и оказали помощь в ликвидации последствий трех ДТП, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.

Уточняется, что спасатели провели ряд мероприятий на тему пожарной безопасности. Также они участвовали в учениях и показных мероприятиях.