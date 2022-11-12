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НовостиОбщество12 ноября 2022 11:24

Аэропорт Сочи признали самым безопасным в России

Такой вердикт вынесли на конференции в Москве
Мария ЧАЛАЯ
Аэропорт Сочи назвали лучшим в России по безопасности

Аэропорт Сочи назвали лучшим в России по безопасности

Фото: Евгения ГУСЕВА

Аэропорт Сочи признали самым безопасным в России. Такой вердикт вынесли на конференции «Формула транспортной безопасности. Закон. Знание. Практика» которая прошла в Москве.

- В рамках конференции были подведены итоги Национальной премии «Транспортная безопасность-2022». Первое место занял Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова. Он получил звание «Лучший субъект транспортной безопасности», - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Сочи.

Уточняется, что в номинации за личный вклад в реализацию системы мер в области обеспечения транспортной безопасности проекта «Перронный контроль» победил замначальника СТАБ аэропорта Сочи Андрей Маховский.

Благодаря внедрению проекта в аэропорту предотвратили выход пассажиров на перрон и сократили число нарушений. Экономический эффект от реализации «Перронного контроля» составил более 3 миллионов рублей в год. Это произошло за счет экономии затрат на спецодежду и дозиметров.