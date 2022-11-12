В Мостовском районе построят спортзал. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Мостовском районе Кубани построят спортивный зал. Он появится в поселке Восточном на улице Ленина, 10А.

- На строительной площадке в ближайшее время начнут подготовительные работы. С подрядной организацией уже заключили муниципальный контракт, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что в спортивном зале будут заниматься ученики общеобразовательной школы № 13. Ребята смогут бегать и заниматься игровым видам спорта. Объект рассчитан на 20 учащихся.