Движение по Крымскому мосту открыли на 1,5 часа раньше запланированного

Движение возобновлено в штатном режиме

Крымский мост открыли в 14:30 12 ноября – на 1,5 часа раньше запланированного срока. Об этом сообщили в Минтрансе России.

Ранее сообщалось, что движение было приостановлено с 4:00 в связи с ремонтно-восстановительными работами. Планировалось закончить ремонт в 16:00, но удалось дорожникам справиться раньше срока.

Напомним, утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля на Крымском мосту. ЧП повлекло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.