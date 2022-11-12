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За последнюю неделю кубанские казаки направили в Донбасс более 45 тонн гуманитарной помощи. Вещи, продукты, термобелье и технические средства передали жителям и бойцам бригады «Кубань».

– Всего с начала спецоперации жителям Донбасса и казакам-добровольцам из бригады «Кубань» передано выше 575 тонн гуманитарных грузов, – сказал атаман Александр Власов.

Из станиц Северской, Азовской, Дербентской собрали средства личной гигиены, кондитерские изделия и другие необходимые вещи. Кроме этого, из Горячеключевского районного общества направили свыше 2,5 тонн питьевой воды. А Новороссийские казаки передали медицинские препараты и адресные посылки для добровольцев.

В гуманитарной миссии также участвовали представители Центрального станичного казачьего общества, Кавказского хуторского общества, Лосевского и Кропоткинского обществ, Калининские, Майкопские и Анапские казаки, казаки из Сочи, ветераны роты ДПС Кропоткина, водители-дальнобойщики и средние общеобразовательные учреждения.