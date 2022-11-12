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НовостиОбщество12 ноября 2022 12:53

Кубанские школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

Она пройдет для учеников 1-9 классов
Мария ЧАЛАЯ
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она пройдет для учеников 1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру.

- Задания на проверку знания правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге можно пройти до 20 ноября дистанционно. Они состоятся в рамках онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточнятся, что школьники могут выполнять задания вместе с родителями.