Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

Кубанские школьники могут принять участие в онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги». Она пройдет для учеников 1-9 классов на образовательной платформе Учи.ру.

- Задания на проверку знания правил дорожного движения и безопасного поведения на дороге можно пройти до 20 ноября дистанционно. Они состоятся в рамках онлайн-олимпиады «Безопасные дороги», - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточнятся, что школьники могут выполнять задания вместе с родителями.